Женщина ожила на кладбище во время своих похорон

Жительница индийского города Бангалор, штат Карнатака, начала дышать во время собственных похорон после того, как врачи в частной больнице констатировали смерть головного мозга. Об этом сообщает издание The Hindu.

17 января Ясмин Бану (Yasmin Banu) потеряла сознание у себя дома. Брат женщины Сайед Моинуддин (Syed Moinuddin) отвез ее в больницу. Врач осмотрел пациентку и заявил, что ей необходима экстренная операция, но отказался лечить ее из-за нехватки коек в больнице.

18 января по рекомендации водителя скорой помощи Моинуддин перевез сестру в частную больницу. Он внес 130 тысяч рупий (134,5 тысячи рублей) в качестве аванса за лечение, но перед операцией представители больницы сказали семье, что пациентку необходимо забрать домой в связи со смертью головного мозга.

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Моинуддин отвез тело сестры на кладбище для подготовки к похоронам. За считанные минуты до похорон Бану начала дышать. Шокированные участники траурной церемонии проверили ее пульс, который оказался в норме. Женщине дали воды и отвезли ее в частную больницу, где доктор Мошин Паша (Moshin Pasha) обследовал пациентку и начал лечение.

Врач заявил, что нигде в документах больница не упоминала, что женщина была мертва.

«Очень печально, что ей пришлось пройти через это. Я думаю, произошло недопонимание. Врачи, по всей видимости, сказали семье, что у нее произошла смерть мозга, чтобы пациентку забрали домой, так как они больше ничего не могут сделать. А семья подумала, что она мертва, и отвезла ее прямиком на кладбище. Как только пациентку привезли, ей оказали лечение. Она восстановилась после произошедшего», — сказал он.

Несмотря на пережитое, семья испытывает облегчение. «Это чудо, что моя сестра жива. Ее могли бы похоронить заживо», — подчеркнул Моинуддин.

Теперь брат женщины собирает деньги на операцию.

Ранее сообщалось, что жительница дома престарелых из автономного сообщества Галисия в Испании вернулась в дом престарелых через десять дней после своих похорон. Оказалось, что на самом деле в больнице скончалась другая женщина, а имена женщин перепутали при доставке в больницу.