Спящего мужчину похоронили заживо на стройке

Строители, возводившие эстакаду в индийском городе Коимбатур, штат Тамилнад, не заметили спящего мужчину и завалили его песком. Об этом сообщает The New Indian Express.

Инцидент, предположительно, произошел в четверг, 7 ноября, когда возле строящейся эстакады насыпали почву, в которой планировалось высадить растения. Заваленного человека нашли спустя два дня, когда грунт стали разравнивать.

На месте происшествия откопали тело 40-летнего мужчины, возле которого лежали бутылки из-под спиртных напитков. Личность погибшего пока не установлена. В полиции не исключают, что в момент смерти он находился в состоянии алкогольного опьянения. По другой версии, его убили ранее, после чего тело спрятали под эстакадой.

В октябре сообщалось, что семья из китайского города Лайу, провинция Шаньдун, по ошибке заживо похоронила ребенка, но его спасли местные жители, которые услышали крик из-под земли. Новорожденного доставили в больницу на лечение.

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