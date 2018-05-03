Индианку попытались вылечить от укуса змеи и похоронили заживо

Укушенная змеей индианка умерла после того, как ее попытались спасти, похоронив заживо. Об этом сообщило издание The Mirror.

Жительница города Буландшахр, провинция Уттар-Прадеш, по имени Девендри (Devendri) собирала хворост, когда ее за руку укусила змея. Она приняла лекарство и перевязала руку жгутом, но после этого почувствовала себя хуже. Вместе со своим мужем Мукешем (Mukesh) они обратились к местному заклинателю змей за помощью. Тот объяснил, что спасти женщину можно, только если закопать ее в коровий навоз, который «вытянет яд». Отчаявшаяся пара согласилась на проведение ритуала.

Пролежав 75 минут под кучей навоза, Девендри умерла от удушения. Ее муж Мукеш, у которого осталось пятеро детей, объяснил, что никак не ожидал подобного исхода. «Заклинатель змей был уверен, что это поможет. Я даже не думал, что она умрет, я верил, что все сработает», — рассказал он.

Заклинатель, в свою очередь, подтвердил, что женщина скончалась именно из-за того, что ей было нечем дышать. Местные полицейские отметили, что они не знали о произошедшем, так как им не поступало никаких жалоб.

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