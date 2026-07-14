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07:50, 14 июля 2026Спорт

Украина придумала способ препятствовать участию российских спортсменов в турнирах

Скелетонист Гераскевич: Украина намерена добиваться запрета на выдачу виз россиянам
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Olena Znak / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич рассказал, что в стране придумали способ препятствовать участию российских спортсменов в международных турнирах. Его слова приводит Tribuna.

Спортсмен заявил, что Украина намерена добиваться запрета на выдачу виз российским спортсменам в странах, где пройдут ближайшие соревнования. «Нам нужно работать со странами, чтобы они не допускали этих спортсменов на свою территорию, и тогда мы сможем решить эту проблему», — посчитал он.

Гераскевич также выразил возмущение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК) и решением о восстановлении Олимпийского комитета России (ОКР), отметив, что, по его мнению, нарушения, которые якобы прекратил совершать ОКР, по-прежнему присутствуют.

Ранее МОК отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, ОКР временно восстановлен в правах.

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