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07:28, 14 июля 2026Интернет и СМИ

Парень открыл страничку босса в социальных сетях и тут же удалил свой аккаунт

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Dikushin Dmitry / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Bright_Feature8044 рассказал, как попытка сблизиться с боссом обернулась для него удалением собственной страницы в социальных сетях. Молодой человек уточнил, что работает медицинским секретарем у врача частной практики.

«Я страшно переживаю и боюсь ляпнуть какую-нибудь глупость в ее присутствии. А мне очень хочется произвести на нее впечатление, поскольку ей еще писать мне рекомендательное письмо для поступления в медицинский институт», — написал молодой человек.

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По его словам, недавно, проводя ночь в бесплодных попытках уснуть, он вспомнил, что недавно врач рассказала о том, что ходила с друзьями в поход. Он решил посмотреть фотографии из него в социальных сетях, надеясь, что это подарит ему несколько тем для непринужденных разговоров, а заодно изучил и все остальное содержимое странички своего босса.

«Все было довольно невинно: я посмотрела снимки из похода, потом перешел к более старым публикациям, а затем долистал до фотографий 2018 года. Затем я случайно дважды нажал... и поставил лайк снимку с пляжного отдыха восьмилетней давности, на котором врач была в бикини. Я тут же удалил свой аккаунт и закрыл приложение. Я в панике, потому что у меня сегодня ночная смена, и я понятия не имею, чего ожидать. Что мне вообще сказать?» — задался вопросом автор.

Что неприятнее всего, врач сейчас не состоит ни с кем в отношениях, а потому лайк на ее публикации она может расценить как попытку флирта. Вместе с тем, если автор признается, как он на самом деле дошел до этой фотографии, то будет, по его мнению, выглядеть идиотом.

Ранее сотрудники HR-департаментов вспомнили о самых неприличных причинах увольнения людей с работы. Один из них рассказал историю про оператора игровых автоматов из развлекательного парка, который регулярно обменивал большие призы на оральный секс.

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