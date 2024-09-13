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02:03, 13 сентября 2024Забота о себе

В сети перечислили самые неприличные причины увольнения людей

Фото: Gabrielle Henderson / Unsplash

Люди, занимающиеся работой с персоналом, вспомнили о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Своим опытом кадровики поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Один из комментаторов рассказал историю о том, как пришлось уволить сотрудника развлекательного парка.

Один из операторов игровых автоматов регулярно менял большие призы на оральный секс. Он брал перерыв, получал оральный секс. Затем приходила женщина, и они притворялись, что она выиграла. Его поймали на раздаче призов, думая, что он так флиртует, а он гордо заявил, что обменивал их на оральный секс. Ему было 17, женщинам за 30, а игрушка в виде большого медведя, приз, стоила максимум семь баксов

Pleasant_Bad924пользователь Reddit

Многие люди теряли работу из-за того, что смотрели на рабочем месте порнографические ролики либо участвовали в их пересылке третьим лицам.

Смотрел порно с рабочего компьютера и самоудовлетворялся в своем кабинете. Ах да, в кабинете с прозрачными стеклянными стенами

Any-Establishment113пользователь Reddit
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Секс между сотрудниками на рабочем месте тоже становился причиной для увольнения.

Два наших менеджера занялись сексом в кабинке биотуалета на благотворительном мероприятии компании

daftfunk1пользователь Reddit

Ранее мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил.

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      Александра Лисица
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