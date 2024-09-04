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02:00, 4 сентября 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили самые ужасные первые свидания

Фото: Jack Finnigan / Unsplash

Мужчин и женщин попросили вспомнить самые ужасные случаи, которые произошли с ними на первом свидании. Их ответы опубликовало издание HuffPost.

Комик Вирджиния Джонс рассказала, что однажды была на свидании, во время которого ее кавалер высморкался в руку, показал ей содержимое ладони, а затем слизнул мокроту и проглотил. «Оглядываясь назад, я понимаю, что мне следовало сразу уйти, но вместо этого я застыла, как олень в свете фар. Настолько сильным было отвращение», — вспомнила Джонс.

Писатель Бенни Нвокеабия признался, что однажды сбежал с первого свидания, испугавшись неадекватной партнерши. По его словам, сначала девушка сравнила его с бывшим возлюбленным, рассказала об изменах экс-партнера, а затем призналась, что однажды чуть не убила парня. «Она говорила это с серьезным лицом, без намека на сарказм», — утверждает писатель.

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О странном ухажере рассказала сценаристка Джанет Кинонес. По ее словам, мужчина после первого свидания позвонил ей и обозвал лгуньей. Оказалось, он провел расследование и выяснил, что девушка якобы замужем. Правда, имя супруга, которое он узнал, на самом деле принадлежало отцу, а не мужу сценаристки.

Студент Мохташам Якуб рассказал, что однажды пригласил на свидание девушку. Все шло хорошо, но в середине вечера неожиданно появилась ее мать. «Они болтали о свадьбе, на которую их пригласили, заказали еду, поели и вместе ушли», — пожаловался молодой человек.

Ранее мужчины в разделе AskReddit форума Reddit назвали самые привлекательные женские странности. Многие признались, что им нравятся растяжки на бедрах и морщинки вокруг глаз.

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      Екатерина Улитина
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