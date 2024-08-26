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02:01, 26 августа 2024Забота о себе

Мужчины назвали самые привлекательные женские странности

Фото: marymarkevich / freepik

Мужчины назвали странные для других черты партнерш, которые считают привлекательными. Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.

Один из комментаторов отметил, что его привлекает, когда женщина читает перед сном.

Почему-то очень уютно, когда кто-то читает, а я уже наполовину уснул

syafizzaqпользователь Reddit

Многие рассказали о привлекательности, которую имеют для них признаки старения и другие изменения кожи.

Растяжки на бедрах. Особенно, когда на них ложится натуральный загар и растяжки оказываются сильно светлее остальной кожи

Legitimate-Wasabi468пользователь Reddit

«Гусиные лапки» у глаз женщин постарше. Я всегда думаю, что они много улыбались и были счастливы

SpaceMan420gmtпользователь Reddit
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Один мужчина указал на необычное предпочтение в форме зубов.

Острые зубы просто сносят мне крышу безо всякой причины

jerseyhoundпользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили лучшие комплименты, которые партнеры делали их сексуальному мастерству. Многие мужчины главным комплиментом от женщины признали желание плакать сразу после сексуального контакта.

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      Александра Лисица
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