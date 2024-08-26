Мужчины назвали самые привлекательные женские странности

Мужчины назвали странные для других черты партнерш, которые считают привлекательными. Своим опытом пользователи поделились в разделе AskReddit.

Один из комментаторов отметил, что его привлекает, когда женщина читает перед сном.

Почему-то очень уютно, когда кто-то читает, а я уже наполовину уснул syafizzaq пользователь Reddit

Многие рассказали о привлекательности, которую имеют для них признаки старения и другие изменения кожи.

Растяжки на бедрах. Особенно, когда на них ложится натуральный загар и растяжки оказываются сильно светлее остальной кожи Legitimate-Wasabi468 пользователь Reddit

«Гусиные лапки» у глаз женщин постарше. Я всегда думаю, что они много улыбались и были счастливы SpaceMan420gmt пользователь Reddit

Один мужчина указал на необычное предпочтение в форме зубов.

Острые зубы просто сносят мне крышу безо всякой причины jerseyhound пользователь Reddit

Ранее пользователи форума Reddit вспомнили лучшие комплименты, которые партнеры делали их сексуальному мастерству. Многие мужчины главным комплиментом от женщины признали желание плакать сразу после сексуального контакта.