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02:00, 23 августа 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили лучшие комплименты их сексуальному мастерству

Фото: Demkat / Shutterstock / Fotodom

Пользователи форума Reddit вспомнили лучшие комплименты, которые партнеры делали их сексуальному мастерству. Своим опытом мужчины и женщины поделились в разделе AskReddit.

Многие мужчины главным комплиментом от женщины признали желание плакать сразу после сексуального контакта.

После того как я сделал девушке куннилингус, она сказала: «Это было так здорово, что хочется заплакать»

ReasonableMeet1761пользователь Reddit

Еще один пользователь вспомнил, как на первом или втором свидании с девушкой еще до секса с ней встретил на улице свою бывшую избранницу.

Моя бывшая рассказала, как чудесно было спать со мной, как она потом сравнивала со мной всех следующих парней. Я покраснел и смутился, но это придало мне огромной уверенности в себе. Женился на девушке, с которой был на свидании, прошло уже 16 лет, мы до сих пор шутим про тот случай

user47079пользователь Reddit
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Одна из женщин рассказала, что недавно ездила на рыбалку с мужчиной, с которым уже десять лет состоит в отношениях.

Когда мы отправляемся в поход, во время которого нельзя сходить в душ, мы не занимаемся сексом, потому что не чувствуем себя достаточно чистыми. Оказалось, все это время мой партнер был очень возбужден. Он провел выходные, рассказывая мне, что он хотел бы со мной сделать, я много раз видела, что у него эрекция, когда мы даже не говорили о сексе — даже от случайного комплимента. Я ощутила невероятную уверенность в своей сексуальной привлекательности — провела выходные с мужчиной, у которого на меня всегда стоит

givemeanostidbreakпользовательница Reddit

Ранее пользовательницы форума Reddit рассказали мужчинам о способах флирта, которые считают самыми непривлекательными. Многие комментаторы напомнили мужчинам, что при виде красивой женщины не стоит начинать шуметь и пытаться перекричать друг друга.

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      Александра Лисица
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