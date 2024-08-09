Женщины рассказали мужчинам о самых непривлекательных способах флирта

Пользовательницы форума Reddit рассказали мужчинам о способах флирта, которые считают самыми непривлекательными. Своими наблюдениями они поделились в разделе AskReddit.

Многие комментаторы напомнили мужчинам, что при виде привлекательной женщины не стоит начинать шуметь и пытаться перекричать друг друга.

Когда мужчина старается быть самым громким, доминировать в разговоре, это выставляет его грубым придурком Liively_Lady пользовательница Reddit

Также женщины рассказали, что им не нравятся попытки контролировать их, замаскированные под джентльменское поведение.

Не надо заказывать еду для нее, не спрашивая, что ей нравится, агрессивно реагировать на посмотревших на нее мужчин, критиковать ее наряд и просить прикрыться, чтобы остальные не пялились. Ну и, конечно, отвращают фразы вроде «Ты не такая, как другие девчонки и мои бывшие»

bossamemucho пользовательница Reddit

Наконец, женщины попросили мужчин перестать хвастаться сексуальными победами.

Один из парней однажды показывал мне фотографии всех красивых девчонок, с которыми встречался Batticon пользовательница Reddit

Ранее мужчины старшего возраста дали советы девственникам перед первым сексом. Прежде всего, рассказали пользователи сети, нужно забыть все, что можно было увидеть в порно, и прислушиваться к желаниям партнерши.