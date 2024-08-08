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02:06, 8 августа 2024Забота о себе

Мужчинам-девственникам дали советы перед первым сексом

Фото: Quin Stevenson / Unsplash

Мужчины старшего возраста дали советы девственникам перед первым сексом. Пользователи поделились рекомендациями на форуме Reddit.

Прежде всего, рассказали пользователи сети, нужно забыть все, что можно было увидеть в порно, и прислушиваться к желаниям партнерши.

Просто будь нежным, любящим, простым, ванильным. Можно усложнить себе задачу во второй раз, учитывая то, чего она захочет. Если только она с самого начала не заявит о конкретных желаниях

Peter_NL avatarпользователь Reddit

Мужчины также посоветовали юношам всегда пользоваться презервативами, даже если партнерша согласна заниматься сексом без контрацепции.

Будь молодец, надень презерватив. Я был дураком дважды. Если она говорит, что ей нормально без резинки, не испытывай судьбу. Нет резинки, нет секса. Оба раза, к счастью, случились с моей девушкой, и теперь у меня два незапланированных ребенка

ewgrossdayhikesпользователь Reddit
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Также молодым мужчинам напомнили о важности гигиены и использования лубриканта.

Убедись, что ты чист, ногти подстрижены и подточены, зубы почищены, ты воспользовался зубной нитью и жидкостью для ополаскивания рта. Не забывай о предварительных ласках, почитай об оральных и мануальных техниках, эрогенных зонах. Особенно следи за руками, не нужно совершать движения внутрь и наружу внутри, движение должно быть манящим. Будь нежен там внизу, если она не попросит об обратном, особенно возле клитора. И держи под рукой смазку

Jmaxam18пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о действиях женщин в постели, которые не разжигают, а отбивают у них желание близости. Многие согласились с тем, что женщины часто не справляются с попыткой мастурбации мужчине.

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      Александра Лисица
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