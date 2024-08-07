Мужчины обсудили отбивающие у них желание действия женщин в постели

Мужчины рассказали о действиях женщин в постели, которые не разжигают, а отбивают у них желание близости. Пользователи обсудили свой опыт на форуме Reddit.

Многие мужчины согласились с тем, что женщины часто не справляются с попыткой мастурбации мужчине.

Когда она дергает мой член во всех направлениях и со скоростями, которые его конструкцией не предусмотрены, это приносит боль, а не наслаждение IllegalIranianYogurt пользователь Reddit

Другие пользователи пожаловались на некорректные действия избранниц с мошонкой.

Пожалуйста, не перекручивайте нам мошонку. Это больно и опасно LotusManna пользователь Reddit

Кроме того, некоторые мужчины отметили, что женщины иногда говорят «нет», но ожидают, что мужчина будет продолжать.

Нас учат всю жизнь: «нет значит нет». А потом некоторые девчонки пытаются переиначить это на «нет значит да» или «да значит нет». Это сбивает с толку ScreamoNeo пользователь Reddit

Ранее мужчины поделились с женщинами фактами о мужской сексуальности, которые считают неочевидными для противоположного пола. Так, много лайков собрали комментарии, в которых мужчины напомнили об отсутствии связи между хорошей эрекцией и эмоциональной привязанностью.