Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:00, 6 августа 2024Забота о себе

Мужчины рассказали женщинам неочевидные факты о своей сексуальности

Фото: Freepik

Мужчины поделились с женщинами фактами о мужской сексуальности, которые считают неочевидными для противоположного пола. Пользователи обсудили свой опыт на форуме Reddit.

Так, много лайков собрали комментарии, в которых мужчины напомнили об отсутствии связи между хорошей эрекцией и эмоциональной привязанностью. Этот факт подтверждают и сами женщины.

Мой партнер много раз с драматическим придыханием говорил: «Душа жаждет, но тело...»

Macaroon_Lowпользователь Reddit

Кроме того, мужчины попросили женщин не использовать секс как вознаграждение.

Не единожды говорил жене, что предложение секса в обмен на что-то отбивает все желание. Флиртовать со мной, пока я что-то делаю, и приглашать присоединиться, когда закончу? Это прекрасно. Говорить, что если я что-то сделаю, потом мы можем заняться сексом? Тогда я чувствую, что совсем не интересую тебя

Histidineпользователь Reddit
Материалы по теме:
«Две женщины подарят мужчине больше любви» Истории российских семей, которые выбрали многоженство
«Две женщины подарят мужчине больше любви»Истории российских семей, которые выбрали многоженство
14 сентября 2022
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022

Наконец, пользователи рассказали партнершам, что тоже нуждаются в нежности и предварительных ласках.

Можете не верить, но мы тоже любим поцелуи в шею, в живот, когда нам целуют внутреннюю поверхность бедер. Немного любви перед сексом будет лучше для всех. Мы не органические дилдо, нам нужна любовь

JustLinkStudiosпользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, решавшиеся на секс-эксперименты, которые в итоге оказались неудачными, рассказали о своем опыте. Многие отметили, что больше не будут заниматься сексом в душевой кабине

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Спецслужбы Украины готовили покушение на Путина. Министр обороны России связался с Пентагоном и призвал повлиять на Киев

      Байдену и Харрис сообщили об обстреле военной базы в Ираке

      В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

      Ущерб по делу директора парка «Патриот» составил десятки миллионов рублей

      Суд арестовал еще троих участников массовой драки в Феодосии

      Президент Палестины назвал цель убийства главы политбюро ХАМАС

      Диетолог назвала самые опасные арбузы

      Хуситы приступили к подготовке ударов по Израилю

      Госдума осенью рассмотрит законопроекты о поддержке двух категорий россиян

      43-летняя женщина дважды занялась сексом с 15-летним школьником

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше