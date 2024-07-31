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05:00, 31 июля 2024Забота о себе

Мужчины и женщины вспомнили о самых ужасных секс-экспериментах

Фото: BĀBI / Unsplash

Женщины и мужчины, решавшиеся на секс-эксперименты, которые в итоге оказались неудачными, рассказали о своем опыте. Истории, которые они считают ужасными, пользователи вспомнили на форуме Reddit.

Многие отметили, что больше не будут заниматься сексом в душевой кабине.

Из-за секса в душе в согнутом положении у меня так закружилась голова, что я думала, потеряю сознание

Davina_Lexingtonпользовательница Reddit

Кроме того, многие пользователи, которые пробовали заниматься сексом на пляже, назвали этот опыт негативными. Они рассказали о неудобствах, с которыми столкнулись.

Вы забудете о песке, но очень быстро о нем вспомните

bbbbbthatsfivebeesпользователь Reddit
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Некоторые с неудовольствием обнаруживали, что эксперименты с едой или забывчивость относительно свойств некоторых продуктов могут привести к печальным результатам.

Девушка делала мне минет и одновременно держала во рту очень мощный ментоловый леденец. Как идея выглядит классно, но я испытал пыточную боль в пенисе

bapexakiraпользователь Reddit

Были дома у парня, он только что поел жареный сыр. Ничего страшного, но он не рассказал, что делал сыр с острым соусом. Засунул в меня палец, и я заорала. Потребовалось время, чтобы понять, почему у меня все горит

babybumbleybeeпользовательница Reddit

Ранее беременная женщина узнала, что вместо занятий сексом с ней муж смотрит порно и фотографии бывших любовниц. Свое возмущение она выразила в разделе форума Reddit, посвященном изменам.

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      Александра Лисица
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