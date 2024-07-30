Беременная женщина узнала причину отказа мужа от секса с ней и возмутилась

Беременная женщина узнала, что вместо занятий сексом с ней муж смотрит порно и фотографии бывших любовниц. Свое возмущение она выразила в разделе форума Reddit, посвященном изменам.

По словам женщины, после знакомства они с мужем все время занимались сексом, но когда она забеременела, он потихоньку начал отстраняться. «Я обнаружила, что он много смотрел порно вместо секса со мной. Когда я впервые заговорила об этом, он сказал, что так проще и что он устает после работы», — пожаловалась пользовательница.

В электронных устройствах мужа женщина нашла обнаженные фотографии его бывших любовниц. После этого между супругами произошла сильная ссора. Сейчас автор чувствует себя нелюбимой, некрасивой и отвергнутой, а муж едва удостаивает ее поцелуя. Из-за этого она не получает удовольствия ни от брака, ни от беременности.

В комментариях мужчины-пользователи признались, что у них действительно менялось либидо во время беременности избранниц. Они порекомендовали женщине честно и спокойно поговорить с партнером и заявить о своей потребности в заботе.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей, как застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним. Молодой человек пытался подменить ее противозачаточные препараты.