Девушка застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как застала бойфренда за неожиданным занятием и рассталась с ним. Молодой человек пытался подменить ее противозачаточные препараты.

Автор поста написала, что ее бойфренд Тодд знал о ее намерении не заводить детей до получения докторской степени и должности в университете. По ее словам, она принимала противозачаточные таблетки, чтобы не забеременеть.

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Недавно, как рассказала героиня истории, она собиралась принять ванну, но затем решила добавить в нее пенную бомбочку, которая находилась в ее комнате. «Я вышла из ванной, чтобы принести бомбочку, и обнаружила, что Тодд возится с моими таблетками», — возмутилась девушка. Она объяснила, что ей вырезали желчный пузырь и она также принимает слабительные средства по назначению врача. «Упаковка этих таблетках выглядела так же, как и мои противозачаточные средства», — добавила она.

Как выяснилось, молодой человек пытался подогреть таблетки в микроволной печи, чтобы испортить их. Тодд сказал девушке, что он настолько успешен в работе, что она должна захотеть иметь с ним детей. «Я выгнала его из своей квартиры и сказала, что он испортил мои слабительные препараты», — пожаловалась героиня истории. В итоге девушка приняла решение расстаться с парнем.

В комментариях поддержали решение автора поста. По мнению большинства комментаторов, молодой человек не заслуживает доверия. Представители медицинской сферы также подчеркнули, что порча чужих лекарств является незаконной.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как получила странный подарок от матери своего жениха. Девушка отказалась принять его. Она призналась, что после случившегося приняла решение расстаться с женихом.