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04:00, 12 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка получила странный подарок от будущей свекрови и передумала выходить замуж

Фото: Beatriz Pérez Moya / Unsplash

Пользовательница Reddit с ником Capital_Manager_7070 рассказала на портале, как получила странный подарок от матери своего жениха. Девушка отказалась принять его. Она призналась, что после случившегося приняла решение расстаться с женихом.

Она рассказала, что состоит в отношениях со своим женихом уже шесть лет. Автор поста призналась, что с детства мечтала надеть на свадьбу платье, в котором выходила замуж ее мать и еще несколько поколений женщин из ее семьи.

Недавно рассказчица и жених отправились на ужин с его родственниками. Будущая свекровь взяла слово за столом и объявила, что хочет, чтобы невеста надела на свадебное торжество платье, в котором она сама выходила замуж два года назад.

«Я попыталась улыбнуться, но, видимо, у меня плохо получилось скрыть свое разочарование. Все начали спрашивать меня, что случилось. Я попыталась объяснить, что хочу надеть мамино платье. Ничего личного, но я отказалась надевать платье свекрови. Она расплакалась, а родственники мужа набросились на меня и принялись утешать ее», — вспомнила она о случившемся. Позднее героиню истории осудил и ее жених. Он назвал ее стервой и обругал платье ее матери, назвав его «старой тряпкой».

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В комментариях пользователей возмутились поведением жениха и его семьи и посоветовали расстаться с ним. Позднее пользовательница рассказала, что приняла решение уйти от жениха, но пока не сказала ему об этом.

Ранее другая женщина рассказала на Reddit, как оставила со свекровью ребенка, а по возвращении домой застала дочь в слезах. По ее словам, мать мужа заставляла девочку есть то, от чего ее вырвало на обеденный стол.

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      Мария Большакова
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