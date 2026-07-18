NYT: Зеленский уволил главу Минобороны Федорова из-за его популярности

Президент Украины Владимир Зеленский мог принять решение об увольнении главы Минобороны Михаила Федорова из-за его возросшей популярности. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на политических аналитиков и оппозиционных политиков.

«Зеленский хочет быть единственной звездой», — заявил руководитель киевского исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко.

Федоров также пользовался поддержкой оппозиции, которую Зеленский, вероятно, рассматривал как угрозу, добавил Фесенко.

Как отмечает газета, экс-министр находился в конфликте с представителями армии и оборонной промышленности из-за своей позиции по использованию беспилотников на фронте. Депутат Верховной Рады Владимир Арьев выразил мнение, что на отставку повлияли «коррумпированные парни, которые хотят сохранить прибыль от оборонных контрактов».

По мнению аналитиков, решение об увольнении Федорова поставило под угрозу военные усилия Киева.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что ротация кабинета министров необходима Зеленскому для назначения на ключевые посты максимально лояльных и управляемых людей.