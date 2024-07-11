Женщина оставила пятилетнюю дочь со свекровью и застала ее в слезах

Пользовательница Reddit с ником Vast-Cartographer588 опубликовала на портале историю, как оставила свою пятилетнюю дочь со свекровью, которая довела ребенка на слез. В комментариях к посту многие осудили поведение пожилой женщины.

Рассказчица объяснила, что приучает дочь к самостоятельности: на кухне у нее специальная детская раковина и небольшой холодильник, куда женщина кладет продукты, которыми девочка может сама перекусить. Когда в гости к героине истории приехала свекровь, ее возмутил детский холодильник. Бабушка девочки заявила, что он может спровоцировать ожирение у ребенка.

Однажды вечером автор поста попросила свекровь посидеть с ребенком. Вернувшись домой, рассказчица и ее муж застали дочь в слезах. Они выяснили, что девочка плакала, потому что бабушка не разрешила ей взять еду из маленького холодильника и заставила есть рыбу, от которой ребенка стошнило прямо на стол.

Утром рассказчица узнала, что свекровь отнесла маленький холодильник на улицу, где он промок под дождем и пришел в негодность. Авторша поста предупредила свекровь, что если она будет продолжать так себя вести, то им придется прекратить общение. Кроме того, она потребовала заплатить за испорченный холодильник.

В комментариях пользователи осудили поведение свекрови рассказчицы. Они заявили, что портить чужую собственность и устанавливать правила в доме других людей неприемлемо.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала об одном поступке свекрови, после которого решила обратиться в полицию. Пожилая женщина изменила остроту блюда героини истории, что вызвало у нее сильную боль.