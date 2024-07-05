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06:01, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Девушка узнала о неожиданной выходке свекрови и пригрозила ей полицией

Фото: Meowsom3 / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала о неожиданной выходке свекрови и пригрозила ей, что вызовет полицию. Большинство пользователей поддержали автора.

Автор поста написала, что у нее плохие отношения со свекровью. «Недавно мы случайно встретили родителей мужа и решили вместе поужинать», — вспомнила она. Они отправились в ресторан, в котором гости сами выбирали остроту блюд. Героиня истории выбрала наименее острый вариант, а ее свекровь — максимальную остроту.

«Когда я начала есть, мой рот начал гореть. Это было одно из худших ощущений в моей жизни, я начала громко кричать, просить воду, было очень неловко», — призналась девушка.

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Героиня истории отметила, что заметила ухмылку свекрови. «Я сказала, что знаю, что это ее рук дело. Она сама призналась, что попросила изменить остроту моего блюда», — возмутилась рассказчица. Она добавила, что после этого ее муж накричал на мать, а сама она пригрозила свекрови, что в следующий раз после такой шутки вызовет полицию, а также вылила на нее молочный коктейль.

В комментариях под постом многие отметили, что слишком острая еда может вызвать резкую аллергическую реакцию и отек и навредить человеку. Некоторые пользователи также добавили, что многим нельзя есть острую пищу по медицинским показаниям, и призвали автора ограничить общение со свекровью в целях безопасности.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале, как она написала заявление в полицию на свекровь из-за одного ее комментария в адрес внучки.

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      Олег Давыдов
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