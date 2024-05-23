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06:00, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Женщина написала заявление на свекровь из-за одного комментария в адрес внучки

Фото: Science Photo Library / imago-images.de / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она написала заявление в полицию на свекровь из-за одного ее комментария в адрес внучки. Большинство пользователей поддержали решение женщины.

Автор поста написала, что две недели назад родила дочь. «Отец моего ребенка и его семья строго контролируют то, как я взаимодействую с дочерью», — отметила она. По ее словам, супруг не дает ей менять ребенку подгузник, расчесывать ее и кормить грудью. «Мы живем в доме семьи моего мужа. Они считают, что я хочу кормить дочь грудью, чтобы у нее не появилась связь с отцом», — пожаловалась девушка.

Героиня истории рассказала, что недавно ее свекровь меняла внучке подгузник. После того как родственница сняла его, она обратилась к ребенку со словами: «Ты такая сексуальная». После услышанного женщина вызвала полицию. «Прибыли правоохранители, я написала на свекровь заявление и попросила свою мать забрать нас», — написала автор истории. По ее словам, свекровь начала угрожать ей, что через суд отберет ребенка.

«Мы с дочерью сейчас у матери, полицейские сказали, что расследуют дело, но я не думаю, что оно зайдет далеко, поэтому мне придется обратиться в суд», — добавила рассказчица.

В комментариях под постом пользователи поддержали решение автора покинуть дом семьи мужа. Многие назвали поведение свекрови неадекватным.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она узнала о поступке матери мужа и вычеркнула ее из жизни.

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      Олег Давыдов
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