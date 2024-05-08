Женщина узнала о поступке свекрови и вычеркнула ее из жизни

Пользовательница Reddit с ником SmallAdhesiveness672 поделилась историей о том, как она узнала о поступке свекрови и вычеркнула ее из жизни. Многие комментаторы поддержали решение женщины разорвать отношения с матерью мужа.

Авторша поста рассказала, что воспитывает с мужем двоих детей. По словам женщины, недавно они ждали третьего ребенка, но у нее внезапно случился выкидыш. Она призналась, что тяжело переживает утрату.

«Мои свекр и свекровь вели себя отвратительно, когда это произошло. Они не увидели ничего страшного в потере ребенка», — отметила рассказчица и добавила, что из-за реакции родственников на выкидыш они с мужем решили общаться с ними как можно меньше.

Через некоторое время авторша получила приглашение на свадьбу от двоюродного брата мужа. При этом приглашение было отправлено на имя женщины, ее мужа, их двоих детей и неродившегося ребенка.

«Двоюродный брат позвонил свекрови и спросил, сколько у нас детей, потому что он не знал. (...) Свекровь специально сказала, что у нас трое детей, чтобы сделать мне больно», — пояснила женщина. Она добавила, что после этого поступка заблокировала везде мать супруга.

Большинство пользователей раскритиковали родственницу рассказчицы. «Похоже, у этой женщины какое-то расстройство личности, и она не остановится, пока не сделает всех вокруг несчастными», «Мать вашего мужа жестокий и уродливый в душе человек», — написали они.

Ранее пользовательница Reddit рассказала, что изучила вещи покойного мужа и узнала, что он лгал ей много лет. Она сообщила, что намерена обратиться к психологу из-за неприятного открытия.