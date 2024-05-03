Женщина изучила вещи покойного мужа и узнала о многолетнем обмане

Пользовательница Reddit рассказала, что изучила вещи покойного мужа и узнала, что он лгал ей на протяжении девяти лет. Она заявила, что намерена обратиться к психологу из-за неприятного открытия.

По словам 60-летней женщины, ей всегда казалось, что у них с мужем счастливый брак. Она отметила, что они с супругом вырастили четверых детей, редко ссорились и всегда поддерживали друг друга. «В 2012 году я начала учиться в магистратуре и несколько дней в неделю меня не было дома. (...) Муж так поддерживал меня. Когда мне на выходные задавали море домашней работы, он уходил из дома на целый день, чтобы не мешать мне», — добавила женщина.

Недавно она решила разобрать тумбочку супруга и обнаружила там открытки, записки и подарки. Автор записок подписывался именем Фред. Тогда рассказчица начала изучать переписку мужа и выяснила, что у мужчины была любовница по имени Фрида, записанная в контактах как Фред. Оказалось, что муж завел отношения на стороне, когда супруга начала учиться в магистратуре. Кроме того, любовница уверяла мужа рассказчицы, что родила от него ребенка, и требовала, чтобы он развелся.

«Я не могла перестать читать все это. Мне казалось, что мое сердце вырывают из груди. Последние девять лет моей жизни в браке были ложью», — написала автор публикации. Она отметила, что после этого открытия проплакала весь день.

Позднее женщина обновила публикацию и раскрыла, что на работе мужа ей рассказали, что коллеги были в курсе его отношений на стороне. Кроме того, она узнала, что в действительности ее супруг не был отцом ребенка любовницы. Однако Фрида шантажировала мужчину и угрожала, что расскажет об их романе жене, поэтому супруг героини истории платил любовнице деньги за молчание.

«Я буду ходить к психологу, чтобы разобраться со своей новой скорбью, гневом и болью», — добавила рассказчица. Она также уточнила, что решила не говорить о своем открытии детям.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что беременная девушка ушла от него после одной просьбы. Многие комментаторы выразили уверенность в том, что ему не удастся восстановить эти отношения.