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22:10, 18 июля 2026Авто

Покоривший Эверест на руках Рустам Набиев попал в ДТП

Покоривший Эверест на руках Рустам Набиев попал в ДТП по пути в Москву
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Рустам Набиев

Рустам Набиев. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский спортсмен и блогер Рустам Набиев получил травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось по пути из Тульской области в столицу. О случившемся он сообщил в своем аккаунте на платформе «Макс».

По словам Набиева, в момент столкновения он находился на заднем пассажирском сиденье легковушки. Удар пришелся на левое плечо — сейчас подвижность руки ограничена. Сам спортсмен уточнил, что виновником аварии стал водитель автомобиля: он не выдержал дистанцию, не успел затормозить и врезался в ехавшую впереди машину, в которой находились трое детей. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

21 мая Рустам Набиев сообщил, что покорил Эверест на одних руках. Известно, что он прилетел в Непал из России 7 апреля. При этом, взвесив все риски, уфимец составил завещание и погасил долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.

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