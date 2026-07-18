Покоривший Эверест на руках Рустам Набиев попал в ДТП по пути в Москву

Российский спортсмен и блогер Рустам Набиев получил травмы в дорожно-транспортном происшествии, которое случилось по пути из Тульской области в столицу. О случившемся он сообщил в своем аккаунте на платформе «Макс».

По словам Набиева, в момент столкновения он находился на заднем пассажирском сиденье легковушки. Удар пришелся на левое плечо — сейчас подвижность руки ограничена. Сам спортсмен уточнил, что виновником аварии стал водитель автомобиля: он не выдержал дистанцию, не успел затормозить и врезался в ехавшую впереди машину, в которой находились трое детей. К счастью, никто из участников ДТП серьезно не пострадал.

21 мая Рустам Набиев сообщил, что покорил Эверест на одних руках. Известно, что он прилетел в Непал из России 7 апреля. При этом, взвесив все риски, уфимец составил завещание и погасил долги по строящемуся дому, чтобы юридически защитить семью.