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07:45, 14 июля 2026Наука и техника

В Windows сломалась важная функция

Windows Latest: Пользователи Windows не получили новой защиты из-за ошибки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lukmanazis / Shutterstock / Fotodom

Пользователи компьютеров под управлением Windows начали жаловаться на проблему с установкой нового защитного сертификата. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа напомнили, что в октябре 2026 года истечет срок актуальности Secure Boot для Windows — сертификата, который предотвращает запуск поддельных драйверов, вирусов и вредоносных загрузчиков, способных навредить системе. Microsoft уже начала выпускать обновленный сертификат. В начале июля выяснилось, что многие пользователи не смогли получить новую версию Secure Boot из-за ошибки.

В Microsoft рассказали, что приостановили выдачу новых сертификатов для некоторых персональных компьютеров (ПК). В компании объяснили, что из-за неизвестной поломки определенные устройства под управлением Windows не могут получить обновление. В корпорации призвали пользователей ждать исправляющих ошибку патчей от производителей компьютеров.

В Windows Latest объяснили, что текущий сертификат актуален до октября 2026 года — до середины осени пользоваться ПК со старым Secure Boot неопасно. «Риск возникновения проблем из-за устаревших сертификатов в настоящее время низок, но, вероятно, со временем он возрастет», — подытожили авторы.

В начале июня журналисты издания PCWorld рассказали, что до конца года Microsoft обновит для пользователей Windows сертификат Secure Boot. В материале говорится, что компьютеры без актуального сертификата в будущем могут вообще не запуститься.

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