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18:16, 11 июня 2026Наука и техника

В Microsoft назвали важнейшую дату для пользователей Windows

PCWorld: После 24 июня работа некоторых компьютеров на Windows может быть ограничена
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beata Zawrzel / NurPhoto via Getty Images

Пользователям компьютеров на Windows рассказали, что случится с их устройствами после 24 июня. Об этом сообщает издание PCWorld.

Журналисты медиа напомнили, что с начала года Microsoft начала обновлять сертификаты безопасности Secure Boot, которые необходимы для предоставления базовой защиты операционной системы (ОС). В компании также рассказали, что будет с устройствами, которые не получат новых сертификатов до этой важной даты.

Ведущий инженер-разработчик программного обеспечения (ПО) в Microsoft Скотт Шелл заявил, что если персональный компьютер (ПК) не получит новый сертификат до названного срока, то устройство не перестанет работать в один момент. Однако ОС не сможет загружать новые черные списки, в которых содержится информация об опасном ПО для Windows. Шелл пояснил, что большая часть ПК уже получила новые сертификаты — проблема может случиться только с теми устройствами, на которых обновление Secure Boot заблокировано.

Также в Microsoft установили крайний срок, до которого компьютер с Windows должен будет получить новый сертификат — октябрь 2026 года. Скотт Шелл уточнил, что IT-гигант обновляет сертификаты до 2023 года. Кроме того, он заметил, что без обновления ПК с Windows в определенный момент может вообще не запуститься.

Ранее авторы издания How-To Geek посоветовали удалить из автозагрузки Windows игровые лаунчеры и программы облачного хранилища, чтобы ускорить операционную систему.

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