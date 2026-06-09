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10:22, 9 июня 2026Наука и техника

Раскрыт необычный способ ускорения Windows

How-To Geek: Ускорить Windows 11 можно, если удалить программы автозагрузки
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Albert Gea / Reuters

Игровые лаунчеры и программы облачного хранилища посоветовали удалить из автозагрузки Windows, чтобы ускорить операционную систему (ОС). Об этом сообщает издание How-To Geek.

Авторы медиа объяснили, что благодаря функции автозагрузки избранные приложения получают возможность запускаться вместе с Windows. Однако обычно значительная часть программ не используется, но отнимает ресурсы компьютера. Тщательную настройку списка автозагрузки журналисты назвали необычным способом ускорить ОС от Microsoft.

В первую очередь авторы How-To Geek посоветовали отключить автозагрузку всех лаунчеров — приложений игровых магазинов или отдельных тайтлов. Они отметили, что часто лаунчеры сразу после запуска начинают скачивать обновления, что еще сильнее тормозит персональный компьютер. Кроме того, специалисты рекомендовали убрать из автозагрузки приложения для общения и совместной работы — например, Teams, Discord и Slack.

В числе прочих советов авторов — отключить неиспользуемые вспомогательные сервисы, которые поставляются вместе с компьютерами, видеокартами и другими компонентами устройства. «К ним относятся приложения для управления RGB-подсветкой, утилиты для веб-камеры, программы для управления звуком и прочие сервисы», — подытожили журналисты.

Ранее авторы издания XDA рассказали, что отключение функции оптимизации доставки поможет ускорить интернет на компьютере с Windows. Они объяснили, что эта технология помогает Microsoft распространять обновления, но расходует трафик интернета конкретного пользователя.

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