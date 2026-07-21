Появились подробности мощного пожара на производственном объекте в Липецке

Губернатор Артамонов: Пострадавших при пожаре на производственном объекте в Липецке нет

Пострадавших во время пожара на производственных объектах в Липецке нет. Об этом в Telegram сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказал чиновник, подробности ситуации на месте мощного возгорания привели в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Артамонов добавил, что жертв во время атаки также нет.

Масштаб разрушений и название предприятия, где произошел пожар, губернатор не уточнил.

Возгорание в Липецке произошло утром, 21 июля на улице Передельческой. Площадь пожара оставляет около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений.