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07:35, 21 июля 2026Россия

Появились подробности мощного пожара на производственном объекте в Липецке

Губернатор Артамонов: Пострадавших при пожаре на производственном объекте в Липецке нет
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Пострадавших во время пожара на производственных объектах в Липецке нет. Об этом в Telegram сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Как рассказал чиновник, подробности ситуации на месте мощного возгорания привели в региональном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям. Артамонов добавил, что жертв во время атаки также нет.

Масштаб разрушений и название предприятия, где произошел пожар, губернатор не уточнил.

Возгорание в Липецке произошло утром, 21 июля на улице Передельческой. Площадь пожара оставляет около 2,5 тысячи квадратных метров. К месту происшествия направлены дополнительные силы и средства пожарно-спасательных подразделений.

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