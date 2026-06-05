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09:05, 5 июня 2026Наука и техника

Найден необычный способ ускорить интернет на компьютере

В XDA рекомендовали отключить одну функцию обновления Windows, чтобы ускорить интернет
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: sdx15 / Shutterstock / Fotodom

Отключение функции оптимизации доставки поможет ускорить интернет на компьютере с Windows. Об этом сообщает издание XDA.

Журналист медиа Самарвир Сингх рассказал, что в Windows есть функция, которая позволяет распространять обновления операционной системы (ОС) не только с серверов Microsoft, но и с уже получивших апдейт компьютеров. Автор медиа заявил, что опция может снизить скорость интернета и призвал отключить ее.

Сингх, который нашел необычный способ увеличить скорость интернета, заявил, что Microsoft пользуется функцией «Оптимизация доставки», чтобы снизить нагрузку на свои серверы. Он отметил, что эта функция может не только загрузить сеть, но и дополнительно потратить гигабайты — это важно, если устройство подключено к тарифу интернета с лимитированным трафиком.

«Если мой компьютер начинает выступать в роли миниатюрного сервера обновлений для других устройств, чтобы серверы многомиллиардной корпорации могли снизить нагрузку, я начинаю сомневаться, кому на самом деле выгодно такое положение дел», — заключил журналист.

В начале июня журналисты издания Neowin рассказали, что удаление инструментов искусственного интеллекта (ИИ) с компьютеров на Windows 11 освободит несколько десятков гигабайтов. Они отметили, что скоро эта функция будет доступна пользователям ОС.

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