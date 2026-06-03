Назван новый способ очистить память Windows

Neowin: Удаление ИИ с ПК на Windows 11 освободит несколько десятков гигабайтов

Компания Microsoft начала тестировать удаление функций и моделей искусственного интеллекта (ИИ) из операционной системы (ОС) Windows 11. Об этом сообщает издание Neowin.

Журналисты выяснили, что американский IT-гигант начал тестировать функцию, с помощью которой можно удалить все сервисы с нейросетями из ОС. Новую возможность нашли в тестовой сборке с идентификатором 26300.8553. Авторы назвали эту особенность быстрым способ очистить диск компьютера, так как модели ИИ занимают достаточно много места в памяти.

Судя по сообщениях бета-тестеров, ИИ в Windows 11 удаляется одной кнопкой — она находится в настройках. Авторы выяснили, что, например, компонент AI Phi Silica занимает около 2,6 гигабайта места на диске. Учитывая общее количество компонентов ИИ в ОС от Microsoft, удаление нейросетей позволит освободить в памяти персонального компьютера (ПК) несколько гигабайтов.

Журналисты напомнили, что поддерживающие работу с нейросетями устройства носят название Copilot+. Они также требуют больше ресурсов для работы: если для обычной Windows 11 нужно 4 гигабайта оперативной и 64 гигабайта встроенной памяти, то ОС с ИИ нуждается в 16 гигабайтах оперативной и 256 гигабайтах постоянной памяти.

В начале лета журналисты издания How-To Geek перечислили полезные скрытые функции Windows 11. К ним отнесли расширенный буфер обмена, функции голосового ввода и создания субтитров.