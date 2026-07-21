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07:31, 21 июля 2026Наука и техника

Индия впервые запустила в космос частную ракету

Индийская компания Skyroot Aerospace запустила ракету Vikram-1
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

Индийская компания Skyroot Aerospace успешно запустила ракету космическогьт назначения Vikram-1. Об этом сообщает ArsTechnica.

Издание отмечает, что речь идет о первом в Индии запуске частной ракеты в космос — носитель после старта с площадки на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе поднялся на высоту около 450 километров.

Пуск состоялся 18 июля. Грузоподъемность Vikram-1 на низкую околоземную орбиту — 350 килограммов. Длина ракеты — около 22 метров. Носитель состоит из четырех ступеней, первые три из которых работают на твердом топливе, а последняя — на жидком.

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В январе 2025-го телеканал NDTV со ссылкой на Индийскую организацию космических исследований сообщил, что Индия провела 100-й запуск ракеты с космодрома на острове Шрихарикота.

В июле того же года телеканал со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера рассказал, что Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну.

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