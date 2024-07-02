Индия создаст ракету для доставки человека на Луну

NDTV: Индия начала создание ракеты для доставки человека на Луну

Индия начала создание ракеты, предназначенной для доставки человека на Луну. Об этом со ссылкой на главу Индийской организации космических исследований Шридхара Паникера Сомнатха сообщает телеканал NDTV.

Перспективный носитель получил название Next Generation Launch Vehicle (NGLV). Ее нижние ступени получат силовые агрегаты, использующие жидкие кислород и метан, верхняя же ступень будет работать на криогенном двигателе.

По словам главы Индийской организации космических исследований, на низкую околоземную орбиту носитель будет выводить более 40 тонн полезной нагрузки, а первого индийца он сможет отправить на Луну к 2040 году.

В мае издание SpaceNews сообщило, что в индийской лунной миссии Chandrayaan-4, предполагающей доставку с Луны на Землю образцов грунта, планируется участие частных компаний. Запуск миссии возможен не ранее 2028 года.

23 августа 2023 года индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны, что позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.