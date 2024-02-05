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10:37, 5 февраля 2024Наука и техника

Индия отправит в космос человекоподобного робота

Индия в 2024 году запланировала отправить в космос человекоподобного робота

Фото: Amit Dave / Reuters

Индия в третьем квартале 2024 года запланировала отправить в космос человекоподобного робота. Об этом со ссылкой на госминистра Джитендра Сингха, отвечающего в индийском правительстве за атомную и космическую отрасли, сообщает ТАСС.

Беспилотная миссия будет предварять пилотируемую. «Беспилотная миссия Vyommitra запланирована на третий квартал этого года», — сказал чиновник.

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Госминистр добавил, что в ходе беспилотной миссии планируется имитировать человеческие функции в космической среде и взаимодействовать с системами жизнеобеспечения. Среди возможностей робота — контролирование параметров корабля, управление его шестью панелями, ответы на запросы с наземного пункта.

23 августа индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны, что позволило Индии стать четвертой страной в мире, которой удалось это сделать.

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      Иван Потапов
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