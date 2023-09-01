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10:34, 1 сентября 2023Наука и техника

В США сравнили Индию и Россию в космонавтике

ArsTechnica: в космонавтике Индия приближается к России и Европе

Фото: Amit Dave / Reuters

Достижения Индии в космонавтике становятся все более впечатляющими, находясь практически на одном уровне с Японией и приближаясь к позициям России и Европы. С таким сравнением выступил обозреватель американского издания ArsTechnica Стивен Кларк.

По его мнению, наивысшим достижением индийской космической программы стали снимки с поверхности Луны, полученные автоматической межпланетной станцией (АМС) Chandrayaan-3.

Автор напоминает, что в настоящее время Индия располагает семейством из четырех ракет космического назначения и собственной региональной спутниковой навигационной системой. Кроме того, страна около десяти лет назад успешно отправила на околомарсианскую орбиту АМС. «Страна может стать четвертым государством, способным отправить своих астронавтов на низкую околоземную орбиту», — пишет обозреватель.

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По его оценке, Индия «по-прежнему сильно отстает от космических программ США и Китая, но можно утверждать, что она приблизилась к Европе и России и может быть на одном уровне с Японией, если принять во внимание несколько факторов: доступ к космосу, исследование космоса, военно-космические проекты и приложения, такие как связь, навигация и дистанционное зондирование Земли».

Автор подчеркивает, что годовой бюджет индийской космической программы составляет всего 1,52 миллиарда долларов, а затраты на Chandrayaan-3 оцениваются в менее чем 100 миллионов долларов.

Ранее индийская автоматическая межпланетная станция Chandrayaan-3 совершила успешную посадку на поверхность Луны.

19 августа российская АМС «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли.

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    Иван Потапов
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