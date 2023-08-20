«Луна-25» потерпела крушение. Что погубило первую лунную миссию в истории современной России?

«Роскосмос» подтвердил крушение станции «Луна-25»

Российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25» вышла на нерасчетную орбиту и столкнулась с поверхностью естественного спутника Земли. Об этом в воскресенье, 20 августа, со ссылкой на результаты предварительного анализа сообщили в «Роскосмосе».

Согласно данным госкорпорации, 19 августа в 14:10 по московскому времени в соответствии с программой полета АМС «Луна-25» была предусмотрена выдача импульса для формирования ее предпосадочной эллиптической орбиты.

В ходе выполнения операции на борту автоматической станции произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами

«Роскосмос» госкорпорация

После неудавшегося маневра связь с автоматической межпланетной станцией оборвалась около 14:57 по московскому времени. Как сообщает госкорпорация, предпринимаемые 19 и 20 августа попытки найти аппарат и выйти на связь с ним не увенчались успехом.

В «Роскосмосе» пообещали, что выяснением обстоятельств и причин случившегося займется специально формируемая межведомственная комиссия.

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Сообщения о жесткой посадке «Луна-25» в сети начали появляться еще вчера

По сообщениям Telegram-каналов, днем 19 августа «Луна-25» должна была снизить со 100 до 18 километров периселений — ближайшую к поверхности естественного спутника Земли точку своей орбиты, после чего в понедельник, 21 августа, с этой высоты совершить мягкую посадку на Луну.

Продолжительность включения двигательной установки оказалась в полтора раза выше необходимой

Это привело к выходу АМС на незамкнутую траекторию вращения вокруг Луны и столкновению на скорости 1,7 километра в секунду с поверхностью естественного спутника Земли.

«Луна-25» имеет большое значение для репутации российской космической отрасли

Советский Союз, правопреемником которого является Россия, последний раз отправлял АМС к Луне около полувека назад. Успешная реализация программы «Луна-25» означала бы подтверждение престижного статуса России как космической державы, способной отправлять управляемые космические аппараты в дальний космос.

Название первой российской миссии к естественному спутнику Земли подчеркивало преемственность с советской лунной программой

В ходе последней советской лунной миссии, получившей название «Луна-24» и состоявшейся в августе 1976 года, на Землю со спутника были доставлены образцы лунного грунта.

«Луна-25» должна была совершить мягкую посадку на спутник

Одна из главных задач первой российской миссии на естественный спутник Земли — отработка технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Спускаемый аппарат станции, запущенной 11 августа с комплекса площадки 1С космодрома Восточный на средней ракете «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», должен был прилуниться в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, вероятно, богатого залежами водяного льда, и провести там исследования свойств и состава полярного грунта, измерение его механических характеристик.

Масса станции «Луна-25» составляла 1605 килограммов, из которых 1000 килограммов приходится на топливо и 20 килограммов — на научное оборудование

Один из основных научных инструментов «Луны-25» — рука-манипулятор, при помощи которой планировалось осуществить доставку образцов лунного грунта в прибор измерения химического, элементного и изотопного состава реголита.

В этом десятилетии Россия планирует запустить еще две лунные миссии

В 2020-е годы Россия должна запустить к естественному спутнику Земли минимум еще две миссии — орбитальную «Луну-26» и посадочную «Луну-27». После них российские специалисты планируют отправить на спутник планеты аппарат «Луна-28», предполагающий доставку на Землю образцов лунного грунта.

До неудачи с «Луной-25» реализация миссий «Луна-26» и «Луна-27» была намечена на 2027-2028 годы

Кроме России, изучением естественного спутника Земли занимаются такие страны, как Китай, США и Индия. Последняя через несколько дней предпримет свою вторую попытку опуститься на поверхность Луны. В случае успеха Индия станет четвертой — после СССР, США и Китая — страной в мире, которой удалось совершить мягкую посадку на поверхность Луны.