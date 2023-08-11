Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

«Роскосмос»: запущена первая в истории России миссия к Луне

В пятницу, 11 августа, в 02:11 по московскому времени, с комплекса площадки 1С космодрома Восточный стартовала средняя ракета «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической межпланетной станцией (АМС) «Луна-25» — первой в истории современной России научной миссией к естественному спутнику Земли.

По штатной программе перелет станции до Луны потребует до 5,5 суток, в течение которых планируется произвести две коррекции. После первой АМС должна оказаться на околополярной орбите высотой 100 километров, где проработает от 3 до 7 суток, выбирая район для посадки. В ходе второй коррекции будет сформирована посадочная орбита АМС с минимальным расстоянием 18 километров до поверхности Луны.

Разработчик автоматической станции — Научно-производственное объединение имени Семена Лавочкина — оценивает вероятность успеха миссии в 80 процентов.

СССР отправлял АМС к Луне около полувека назад

Одна из главных задач первой российской миссии на естественный спутник Земли — отработка технологии мягкой посадки на поверхность другого небесного тела. Ожидается, что спускаемый аппарат прибудет в район кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, вероятно, богатого залежами водяного льда, и проведет там исследования свойств и состава полярного грунта, измерение его механических характеристик.

Название АМС подчеркивает преемственность с лунной программой Советского Союза

В ходе последней советской миссии, получившей название «Луна-24» и состоявшейся в августе 1976 года, на Землю со спутника были доставлены образцы лунного грунта.

Спускаемый аппарат «Луны-25» оснащен рукой-манипулятором

Масса запущенной станции «Луна-25» составляет 1605 килограммов, из которых 1000 килограммов приходится на топливо и 20 килограммов — на научное оборудование.

Один из основных научных инструментов «Луны-25» — рука-манипулятор, при помощи которой планируется осуществить доставку образцов лунного грунта в прибор измерения химического, элементного и изотопного состава реголита.

Отбор будет проводиться с глубины 15-30 сантиметров, ожидается, что будет взято до 30 проб объемом до 2 кубических сантиметров каждая

Среди других приборов, в частности, детектор нейтронов и гамма-лучей, который изучит лунный грунт на глубине до 60 сантиметров, и энергомасспектрометр, предназначенный для исследования внешней части верхней атмосферы Луны.

В этом десятилетии Россия должна запустить еще две лунные миссии

Согласно научному отчету Института космических исследований Российской академии наук, миссия «Луна-27» должна прилуниться на 10 градусов ближе к Южному полюсу естественного спутника Земли, чем «Луна-25», которая опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

Этому должна предшествовать программа «Луна-26», предполагающая изучение естественного спутника Земли из космоса

После нее и «Луны-27» российские специалисты планируют отправить на естественный спутник планеты аппарат «Луна-28», предполагающий доставку на Землю образцов лунного грунта.

В настоящее время реализация миссий «Луна-26» и «Луна-27» намечена на 2027-2028 годы, от их успеха зависят в том числе сроки выполнения программы «Луна-28». И, наконец, в рамках миссии «Луна-29» российская сторона планирует отправить на естественный спутник Земли планетоход.

Активным изучением Луны занимаются Китай, США и Индия

В настоящее время наиболее активно исследованиями Луны занимается Китай, у которого, в частности, на обратной стороне естественного спутника Земли имеется ровер. Финалом китайской лунной программы должно стать развертывание в 2030-х годах международной исследовательской станции International Lunar Research Station (ILRS).

Вторую попытку осуществить мягкую посадку своего аппарата на поверхность Луны предпринимает и Индия, которая 14 июля отправила к естественному спутнику Земли миссию Chandrayaan-3, включающую посадочный модуль и ровер. По оценкам специалистов, российская миссия, несмотря на более поздний запуск, должна прилуниться раньше, чем индийская.

Наиболее амбициозные планы по изучению Луны имеют западные страны

В 2020-х годах США с партнерами в рамках программы Artemis планируют осуществить облет естественного спутника Земли на пилотируемом корабле, а затем, вероятно, уже в следующем десятилетии, спуск человека на Луну.

По мнению старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова Владимира Сурдина, в отправке человека на Луну помимо науки «идеология и политика» тоже имеют значение.