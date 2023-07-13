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17:48, 13 июля 2023Наука и техника

В России оценили вероятность успеха миссии «Луна-25»

НПО Лавочкина: вероятность уcпеха миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

Вероятность успеха российской миссии «Луна-25» составляет не менее 80 процентов. Такую оценку ТАСС привели в Научно-производственном объединении (НПО) Лавочкина.

«В соответствии с ТЗ (техническим заданием — прим. «Ленты.ру») вероятность успешной реализации миссии должна быть не менее 80 процентов», — сказали в организации.

В июле «Роскосмос» сообщил, что автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный.

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В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск «Луны-25» запланирован на 11 августа.

Миссия «Луна-25» предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса естественного спутника Земли, вероятно, богатого залежами водяного льда. Основная задача автоматической станции — проверка технологии мягкой посадки на поверхность Луны.

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    Иван Потапов
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