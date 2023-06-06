Российскую «Луну-25» запустят в августе

RocketTrip: запуск станции «Луна-25» запланировали на 11 августа с космодрома Восточный

Запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланировали на 11 августа. Об этом говорится на сайте туроператора RocketTrip, передает ТАСС.

«11 августа — дата запуска», — написано на сайте в разделе о туре на космодром Восточный на старт аппарата «Луна-25».

В «Роскосмосе» напомнили, что ранее сообщалось о планах запустить станцию «Луна-25» в августе. В феврале в госкорпорации сообщили, что запуск аппарата с учетом астрономического «окна» запланирован на 13 июля. «Луна-25» станет первым отечественным аппаратом в современной России, который отправится на естественный спутник Земли.

В мае стало известно, что станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата «Луна-25», который опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

В марте в Научно-производственном объединении (НПО) имени Лавочкина сообщили, что станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в первой декаде июня.