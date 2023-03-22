Российскую «Луну-25» доставят на Восточный

НПО Лавочкина: российскую станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в июне

Российскую автоматическую межпланетную станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в первой декаде июня. Об этом ТАСС рассказали в Научно-производственном объединении (НПО) имени Лавочкина.

«Доставка КА "Луна-25" на космодром [Восточный] запланирована на первую декаду июня 2023 года», — заявили в объединении.

В феврале «Роскосмос» сообщил, что запуск «Луны-25» с учетом астрономического окна в 2023 году запланирован на 13 июля.

В сентябре прошлого года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о переносе на 2023-й первой в истории России миссии на Луну.

Спускаемый аппарат «Луны-25» должен совершить посадку в районе кратера Богуславский вблизи южного полюса Луны, который, как считается, богат залежами водяного льда. На месте аппарат исследует свойства и состав полярного грунта, измерит его механические характеристики.