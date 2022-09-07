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«Роскосмос» перенес миссию на Луну

Глава «Роскосмоса» Борисов: российская миссия на Луну перенесена на 2023 год

Фото: Michael / Unsplash

Первая в истории России миссия на Луну перенесена на 2023 год, заявил на полях Восточного экономического форума во Владивостоке генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, к сожалению», — сказал руководитель.

В сентябре Борисов утверждал, что реализация лунной миссии России потребует международного сотрудничества и наличия сверхтяжелой ракеты.

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В мае Дмитрий Рогозин, занимая должность гендиректора госкорпорации, утверждал, что автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустят в конце сентября.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России.

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Иван Потапов
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