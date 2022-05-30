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«Луну-25» запустят в конце сентября

Глава «Роскосмоса» Рогозин сообщил, что АМС «Луна-25» запустят в конце сентября

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Автоматическую межпланетную станцию (АМС) «Луна-25» запустят в конце сентября. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

«Надеюсь, пройдут удачно все испытания. И в конце сентября выйдем на запуск "Луны-25"», — заявил он.

АМС «Луна-25» может стать первым отечественным космическим аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. Запуск предполагает посадку спускаемого аппарата в районе южного полюса Луны.

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Ранее в Институте космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) рассказали, что испытания АМС «Луна-25» почти завершены.

В апреле Рогозин сообщил, что дату запуска станции «Луна-25» определят после испытаний.

Ранее в том же месяце главный конструктор проекта «Луна-25» Павел Казмерчук рассказал о возможностях руки-манипулятора АМС.

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Даниил Иринин
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