Россия почти завершила испытания «Луны-25»

В ИКИ РАН сообщили, что испытания российской АМС «Луна-25» почти завершены

Испытания российской автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» почти завершены. Об этом ТАСС сообщил заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) Игорь Митрофанов.

«Сейчас проходят заключительные испытания в соответствии с графиком работ. Решение о запуске будет принято после завершения программы испытаний», — сказал специалист.

Между тем источник агентства в ракетно-космической отрасли отметил, что решение о сроках запуска АМС будет принято в конце июня.

В апреле президент России Владимир Путин в ходе посещения Амурской области пообещал запуском «Луны-25» к естественному спутнику Земли возобновить российскую лунную программу.

В том же месяце генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подтвердил, что дату запуска АМС определят после испытаний оборудования.