Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну

«Роскосмос»: запуск запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля

Пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

В сентябре 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о переносе на 2023 год первой в истории России миссии на Луну на 2023 год.

12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России. Он добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

