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03:35, 23 февраля 2023Наука и техника

Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну

«Роскосмос»: запуск запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

Пресс-служба «Роскосмоса» анонсировала запуск первой в истории современной России миссии на Луну. Об этом сообщает ТАСС.

В госкорпорации заявили, что запуск автоматической станции «Луна-25» с учетом астрономического «окна» в 2023 году запланирован на 13 июля.

В сентябре 2022 года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов сообщал о переносе на 2023 год первой в истории России миссии на Луну на 2023 год.

12 апреля 2022 года президент России Владимир Путин заявил о возобновлении лунной программы России. Он добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

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Марина Совина
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