Уточнено место посадки российской «Луны-27»

ИКИ РАН: станция «Луна-27» сядет южнее «Луны-25»

Автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата (КА) «Луна-25», уточняется в научном отчете Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА — "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80 градусов южной широты», — говорится в материалах.

В итоге, как заметили в ИКИ РАН, место посадки «Луны-27» окажется на 10 градусов ближе к Южному полюсу Луны, чем «Луны-25», которая опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

В мае «Роскосмос» сообщил, что миссия «Луна-25» будет запущена в августе.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина утверждалось, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах.