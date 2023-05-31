Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:56, 31 мая 2023Наука и техника

Уточнено место посадки российской «Луны-27»

ИКИ РАН: станция «Луна-27» сядет южнее «Луны-25»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Автоматическая межпланетная станция «Луна-27» сядет на поверхность естественного спутника Земли южнее космического аппарата (КА) «Луна-25», уточняется в научном отчете Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН). Об этом сообщает РИА Новости.

«В 2022 году исследовались вопросы выбора места посадки следующего по времени старта миссии отечественного посадочного КА — "Луна-27". "Луна-27" представляет собой спускаемый аппарат, предназначенный для посадки на широтах южнее 80 градусов южной широты», — говорится в материалах.

В итоге, как заметили в ИКИ РАН, место посадки «Луны-27» окажется на 10 градусов ближе к Южному полюсу Луны, чем «Луны-25», которая опустится вблизи параллели 70 градусов южной широты.

Материалы по теме:
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска: что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
Новые тяжелые ракеты, миссия к Юпитеру и корабли Илона Маска:что ждет мировую космонавтику в 2023 году?
12 января 2023

В мае «Роскосмос» сообщил, что миссия «Луна-25» будет запущена в августе.

В апреле в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина утверждалось, что реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Иван Потапов
    Обсудить
    Последние новости
    Земфира стала гражданкой Франции
    Парикмахер назвала визуально омолаживающие стрижки
    В украинской разведке объяснили помощь подсудному депутату с выездом с Украины
    Доктор Мясников дал советы пытающимся бросить курить россиянам
    В США рассказали о продвинутом способе обхода санкций Россией
    Три любовницы подружились и отправили обманувшего их мужчину в тюрьму
    Скабеева назвала Собчак попрошайкой и попросила отстать
    Экс-супруга футболиста Мамаева раскрыла результат пластики ягодиц
    Подтверждена способность SARS-CoV-2 инфицировать кошек
    На промышленном предприятии Шебекино начался пожар после обстрела ВСУ
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.