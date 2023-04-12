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19:02, 12 апреля 2023Наука и техника

Уточнены сроки запуска российских «Луны-26» и «Луны-27»

Реализация российских миссий «Луна-26» и «Луна-27» начнется в 2027-2028 годах

Фото: Pline / Wikimedia

Реализация российских миссий «Луна-26» (орбитальная) и «Луна-27» (посадочная) начнется в 2027-2028 годах. Соответствующие уточненные сроки приводятся в материалах правительства к посещению премьер-министром Михаилом Мишустиным Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина. Об этом сообщает ТАСС.

«В ближайшей перспективе, предварительно, начиная с 2027-2028 годов, планируется реализация миссий с орбитальным КА (космическим аппаратом) "Луна-26" и посадочным КА "Луна-27"», — говорится в материалах.

В бумагах отмечается взаимосвязь двух миссий, в частности, утверждается, что запуск КА позволит изучить Луну как с орбиты, так и с поверхности. Завершением программы называется миссия «Луна-28», предполагающая доставку на Землю образцов лунного грунта.

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В феврале в «Роскосмосе» сообщили, что сроки запуска российских миссий «Луна-26» и «Луна-27» будут уточнены после выпуска соответствующих технических проектов.

В том же месяце госкорпорация сообщила, что запуск межпланетной автоматической станции «Луна-25» запланирован на июль.

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Иван Потапов
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