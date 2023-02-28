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13:42, 28 февраля 2023Наука и техника

Сроки запуска российских «Луны-26» и «Луны-27» уточнят

«Роскосмос»: сроки запуска российских миссий «Луна-26» и «Луна-27» будут уточнены

Фото: Иван Тимошенко / РИА Новости

Сроки запуска российских миссий «Луна-26» и «Луна-27» будут уточнены после выпуска соответствующих технических проектов. Об этом ТАСС сообщили в «Роскосмосе».

В госкорпорации заметили, что разработка и выпуск технических проектов по миссиям «Луна-26» и «Луна-27» должны произойти с 2023 по 2023 год. «По результатам выпуска технических проектов будут уточнены сроки запуска космических аппаратов», — сказали в «Роскосмосе».

В госкорпорации добавили, что техническое проектирование позволит, в частности, обеспечить импортонезависимость соответствующих программ.

Между тем, ТАСС обращает внимание на то, что на сайте Института космических исследований (ИКИ) Российской академии наук (РАН) указано, что миссия «Луна-26» будет запущена в 2027 году, а «Луна-27» — в 2028-м.

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В феврале «Роскосмос» сообщил, что запуск автоматической станции «Луна-25» запланирован на 13 июля.

В сентябре 2022 года генеральный директор госкорпорации Юрий Борисов сообщил о переносе на 2023-й первой в истории России миссии на Луну.

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Иван Потапов
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