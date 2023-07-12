Российскую «Луну-25» доставили на Восточный

«Роскосмос»: станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» доставлена на космодром Восточный. Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

Отмечается, что станции «предстоит совершить мягкую посадку в районе Южного полюса Луны и провести контактные исследования лунного грунта на наличие льда».

«10 июля станцию отправили с предприятия на космодром, куда она была доставлена сегодня авиационным и автомобильным транспортами», — говорится в сообщении госкорпорации.

В июне ТАСС со ссылкой на туроператора RocketTrip заявил, что запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный запланировали на 11 августа.

В марте в Научно-производственном объединении Лавочкина сообщили, что станцию «Луна-25» доставят на космодром Восточный в первой декаде июня.