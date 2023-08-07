Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:19, 7 августа 2023Наука и техника

Астроном раскрыл важность высадки космонавтов на Луну

Астроном Сурдин: наука не требует высадки на Луну, важен политический эффект

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Наука уже не требует высадки на Луну людей, но политический эффект от высадки человека на поверхность другого небесного тела тоже имеет значение. Об этом заявил астроном, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин в беседе с РИА Новости.

По словам Сурдина, роботы многое умеют делать, они гораздо дешевле обходятся. Он уточнил, что в таком случае неудачный полет обойдется без жертв. Специалист подчеркнул, что помимо науки «идеология и политика» тоже имеют значение.

Астроном рассказал, что у «Роскосмоса» есть планы высадить человека на Луну, «но сейчас эти планы улетают куда-то в будущее, потому что не на это заточена политика страны».

Ранее стало известно, что первая за почти 50 лет российская лунная станция «Луна-25» полетит к естественному спутнику Земли рано утром 11 августа.

Что думаешь? Оцени!
    Юлия Мискевич
    Обсудить
    Последние новости

    В Джидде представили альтернативный мирный план по Украине. Что предлагает Саудовская Аравия?

    Экс-адмирал США сообщил об угрозе полномасштабной войны в Африке

    Синоптики предрекли резкое похолодание в Москве

    Саудовская Аравия и Турция подписали новое соглашение о БПЛА

    Стала известна победительница конкурса «Миссис Россия – 2023»

    В Сирии сообщили о гибели четырех военных во время израильской атаки

    Обнаружены формирующие звезды спирали газа

    В Японии раскрыли сроки начала сброса воды с «Фукусимы-1»

    ПВО Сирии отразили воздушную атаку в окрестностях Дамаска

    Астроном раскрыл важность высадки космонавтов на Луну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости