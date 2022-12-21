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17:59, 21 декабря 2022Наука и техника

Определено пусковое окно «Луны-25»

Глава «Роскосмоса» Борисов: окно для запуска «Луны-25» определено на июль-август 2023 года

Фото: ПАО «РКК «Энергия»

Пригодное для запуска российской автоматической межпланетной станции «Луна-25» пусковое окно определено на июль-август 2023 года. Об этом генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил в эфире телеканала «Россия 24», его слова приводит ТАСС.

«Сегодня у нас есть два этапа лунной программы — это исследования Луны с помощью автоматических межпланетных спутниковых систем. К сожалению, в этом году из-за наличия неисправности в приборе доплеровского измерения скорости и дальности нам пришлось отложить полет на следующий год. В декабре этого года прибор уже поступил в НПО имени Лавочкина, подтвердил свои технические характеристики. Но, к сожалению, следующее пусковое окно будет в июле-августе следующего года», — сказал он.

Борисов выразил надежду, что станция совершит мягкую посадку в районе Южного полюса и проведет все необходимые исследования. После этого планируется запуск миссий «Луна-26» и «Луна-27», которые позволят уточнить место будущей посадки и проведут дистанционное зондирование. «"Луна-29" уже предполагает наличие лунохода», — уточнил глава госкорпорации.

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Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что прибор для мягкой посадки станции «Луна-25» прошел входной контроль. Доплеровский измеритель скорости и дальности ДИСД-ЛР, произведенный концерном «Вега», установили на космический аппарат.

В ноябре стало известно, что «Роскосмос» подписал с Научно-производственным объединением имени Лавочкина два контракта на создание орбитальной и контактной лунных миссий.

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Даниил Иринин
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