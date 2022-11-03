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01:40, 3 ноября 2022Наука и техника

Роскосмос заключил госконтракты на создание двух лунных миссий

«Роскосмос» подписал госконтракты на создание орбитальной и контактной лунных миссий

Фото: Reuters

Российская госкорпорация «Роскосмос» подписала с Научно-производственным объединением (НПО) имени С. А. Лавочкина два госконтракта создание двух лунных миссий. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что одна миссия будет орбитальной. В соответствии с контрактом, цена которого составила 9,3 миллиардов рублей, в 2022-2024 годах будет создан аппарат для проведения дистанционных исследований поверхности Луны.

Второй контракт подразумевает посадочную миссию для забора грунта спутника Земли. В рамках соглашения в 2022-2025 года будет создан космический комплекс для исследования небесного тела, в том числе изготовление и испытания посадочного и грунтозаборного устройств, а также манипулятора. Цена контракта на посадочный аппарат составила 7,2 миллиардов рублей.

4 октября гендиректор НПО Владимир Колмыков сообщил, что специалисты НПО имени С. А. Лавочкина будут дорабатывать программное обеспечение управления посадкой автоматической межпланетной станции «Луна-25». При этом он уточнил, что станция находится в работоспособном состоянии. По словам Колмыкова, наиболее благоприятными месяцами для запуска «Луны-25» являются июль и август 2023 года.

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Марина Совина
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